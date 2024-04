Com Dorival no Beira-Rio, Inter empata com o Real Tomayapo

Inter jogou mal no primeiro tempo e deixou o gramado sob vaias da torcida - (crédito: Foto: Divulgação/Internacional) Jogada10 Jogada10

O Inter empatou em 0 a 0 com o Real Tomayapo, da Bolívia, na noite desta quarta-feira (10), no Beira-Rio. A partida valeu pela segunda rodada do Grupo C da Copa Sul-Americana. O técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, esteve no estádio e não viu quase nada de bom em campo. Tenso e com claro abalo emocional por conta da sequência de empates, criou pouco e, quando o fez, mostrou graves problemas de finalização.

Com o resultado, o Internacional soma dois pontos em dois jogos. Sendo assim, ocupa a segunda posição do grupo. O próximo compromisso do Colorado é pela estreia no Brasileiro. Também no Beira-Rio, o clube enfrenta o Bahia, sábado, às 18h30. O Real Tomayapo, entretanto, joga novamente apenas na próxima quarta (17), pela terceira rodada da Copa Sul-Americana, contra o Belgrano, na Bolívia.

Inter tenso no primeiro tempo

A sequência de jogos sem vitória e a eliminação nas semifinais do Campeonato Gaúcho inegavelmente pesaram nos primeiros 45 minutos de jogo. Desse modo, a mais do que evidente superioridade técnica colorada acabou em segundo plano por conta do nervosismo dos jogadores em campo. Por conta disso, afinal, em apenas duas oportunidades o Inter levou algum perigo.

Aos 15, Thiago Maia arrematou duas vezes no mesmo lance. Na primeira, todavia, a bola bateu na zaga e voltou. Na segunda, o chute saiu muito perto da meta adversária. Dez minutos depois, Alario completou de cabeça cruzamento de Bernabéi, mas também para fora. A consequência de tão pouca produtividade, por fim, foi uma sonora vaia da torcida na saída para o intervalo.

Segundo tempo

Mal começou a segunda etapa, Alan Patrick sentiu dores no adutor da coxa direita e deixou o campo de jogo. Três minutos depois, Borré cabeceou praticamente à queima-roupa e Galindo salvou por milagre. O que parecia o prenúncio de um segundo tempo melhor, contudo, parou por aí. Desde então o colorado voltou a produzir pouco. Sendo assim, cada vez mais inseguro em campo, o Inter só voltou a levar perigo aos 31 minutos. quando Lucca cabeceou, Galindo salvou e, no rebote, Bruno Hrnrique errou o alvo.

O lance pareceu animar os anfitriões. Aos 34, Hugo Mallo escapou pela direita e chutou por cima. Na base do abafa, o Inter ainda teve outra chance em cabeçaca de Lucca, que Galindo desviou e a bola ainda bateu na trave.

Internacional 0 X 0 Real Tomayapo

2ª rodada do Grupo C da Sul-Americana

Data: 10/04/2024

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

INTERNACIONAL: Rochet, Hugo Mallo, Mercado, Igor Gomes (Bustos, Intervalo) e Bernabéi; Thiago Maia (Wanderson, 20’/2ºT), Bruno Henrique e Alan Patrick (Lucca, 4’/2ºT); Wesley (Gustavo Prado, 44’/2ºT), Borré e Alario (Maurício, Intervalo). Técnico: Eduardo Coudet

REAL TOMAYAPO: Galindo, Oreliana, Ryoja, Cantillo e Hallysson; Alcaraz, Sergio Villamil, Tomianovic (Mateo Hernández) e Justiniano; Noble e Graneros. Técnico: Cristian Arán

Gols: –

Árbitro: Christian Ferreyra (URU)

Assistentes:Carlos Barreiro (URU) e Agustin Berisso (URU)

VAR: Joel Alarcon (PER)

Cartões Amarelos: Bustos (INT); Mateo Hernández (TOM)

Cartão Vermelho: –

