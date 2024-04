Relembre as últimas estreias do São Paulo no Brasileirão

São Paulo estreia no Brasileirão contra o Fortaleza - (crédito: Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

Em busca do heptacampeonato, o São Paulo inicia a disputa do Campeonato Brasileiro neste sábado (13). A equipe comandada por Thiago Carpini encara o Fortaleza, no MorumBIS, às 21h, pela primeira rodada do torneio de pontos corridos. Atual campeão da Copa do Brasil, o Tricolor tem a seu favor, um grande desempenho em estreias na competição nacional.

Afinal, o desempenho do Tricolor Paulista em estreias no Campeonato Brasileiro tem um saldo muito positivo. Nas últimas dez vezes, foram sete vitórias, um empates e duas derrotas. Além disso, são 15 gols marcados e apenas quatro sofridos. Um aproveitamento de 73,3%.

Curiosamente, nos últimos dez anos, o Tricolor Paulista estreou contra o Botafogo quatro vezes (2014,2016,2019 e 2023). Foram três vitórias e uma derrota contra o Glorioso. Além disso, vale ressaltar que o Soberano estreou no Brasileirão sete das últimas dez vezes no MorumBIS, palco que também vai receber o primeiro jogo da equipe em 2024.

Aliás, durante este período, o clube paulista não sabe o que é perder quando estreia no MorumBIS. Nos sete jogos, foram seis vitórias e um empate. A única vez que não venceu, aconteceu contra o Fluminense, em 2021, quando a partida terminou em 0 a 0.

Contudo, a última estreia do Tricolor não traz boas recordações. Afinal, ainda sob o comando de Rogério Ceni, o Soberano perdeu para o Botafogo por 2 a 1, no Nilton Santos e começou com o pé direito a competição nacional.

As últimas estreias do São Paulo no Brasileirão

2014 – São Paulo 3×0 Botafogo – MorumBIS

2015 – São Paulo 2×1 Flamengo – MorumBIS

2016 – Botafogo 0x1 São Paulo – Nilton Santos

2017 – Cruzeiro 1×0 São Paulo – Mineirão

2018 – São Paulo 1×0 Paraná – MorumBIS

2019 – São Paulo 2×0 Botafogo – MorumBIS

2020 – São Paulo 1×0 Fortaleza – MorumBIS

2021 – São Paulo 0x0 Fluminense – MorumBIS

2022 – São Paulo 4×0 Athletico Paranaense – MorumBIS

2023 – Botafogo 2×1 São Paulo – Nilton Santos

