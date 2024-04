Corinthians encerra preparação para encarar o Atlético - (crédito: Jogada10) Jogada10 Jogada10

O Corinthians fez neste sábado (13) o último treino antes da partida contra o Atlético-MG, neste domingo (14), na Neo Química Arena, às 16h. O treinador António Oliveira fez um trabalho tático com todos os jogadores que tinha à disposição. Depois, o comandante promoveu atividades de bola parada defensiva e ofensiva.

A tendência é que o comandante do Corinthians mantenha a mesma escalação da vitória sobre o Nacional (PAR), no meio da semana. Assim, a escalação do Timão na partida que marca a estreia das duas equipes no Brasileirão de 2024 tem: Cássio; Fagner, Gustavo Henrique, Torres e Hugo; Fausto Vera, Raniele e Rodrigo Garro; Wesley, Romero e Yuri Alberto.

Recuperados de lesão, o volante Paulinho e o meia Igor Coronado devem ficar no banco de reservas. Por outro lado, o volante Maycon e o lateral-esquerdo Palacios estão machucados e não ficam à disposição do Corinthians para a partida contra o Atlético-MG. Já o meia Matheus Araújo é dúvida. Vale lembrar que o Timão não costuma divulgar a lista de relacionados para uma partida.

Heptacampeão brasileiro, o Corinthians busca repetir as campanhas de 1990, 1998, 1999, 2005, 2011, 2015 e 2017. No ano passado, o Timão terminou em 13º. Dessa forma, o máximo que conseguiu foi a classificação para a Copa Sul-Americana.

