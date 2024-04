Fortaleza surpreende e vence o São Paulo no MorumBIS

Fortaleza vence o São Paulo no MorumBIS - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

O Fortaleza veio ao MorumBIS e aprontou para cima do São Paulo. Neste sábado (13), o Leão do Pici venceu o Tricolor Paulista por 2 a 1, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os cearenses abriram 2 a 0 no segundo tempo, com gols de Lucero e Machuca. O Soberano chegou a diminuir com André Silva, mas não conseguiu evitar a derrota diante dos seus torcedores. Com o triunfo, os cearenses somaram os três primeiros pontos na competição, enquanto os comandados de Thiago Carpini vão se manter zerados até o próximo compromisso.

O São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (17), contra o Flamengo, às 21h30, no Maracanã. Por outro lado, o Fortaleza recebe o Cruzeiro, no mesmo dia, mas às 20h, no Castelão.

Visitante indigesto

O Fortaleza venceu o São Paulo no MorumBIS pela primeira vez na história em 2021. Desde então, se enfrentaram mais quatro vezes, com três vitórias do Leão do Pici e um empate. Neste sábado, os cearenses confirmaram a fama de visitante indigesto no Cícero Pompeu de Toledo.

São Paulo domina o primeiro tempo

O São Paulo dominou o Fortaleza e teve as principais ações do jogo na primeira etapa. O gol não saiu por conta da grande atuação de João Ricardo. Ele fez duas boas defesas em chutes de Michel Araujo e Alisson. Além disso, salvou também em um arremate de Luciano, depois de a bola bater na trave. Por outro lado, o Leão do Pici buscava explorar os contra-ataques, mas não conseguiu encaixar nenhum, fazendo o goleiro Rafael ser um mero espectador no primeiro tempo. Ao todo, o time de Thiago Carpini trocou 360 passes, teve 73% de posse, mas não conseguiu balançar as redes.

Fortaleza vence no contra-ataque

O ritmo de jogo caiu bastante no início do segundo tempo. O Fortaleza seguia tentando explorar os contra-ataques, sem sucesso, mas o São Paulo também começou a ter dificuldades para atacar. O técnico Thiago Carpini tentou deixar o time mais ofensivo e fez três substituições, incluindo James Rodriguez. Contudo, quem abriu o placar foi o Leão do Pici. Em lindo lançamento de Pochettino, Lucero dominou o peito e sem deixar a bola cair, acertou um belo chute, abrindo o placar no MorumBIS. O Tricolor tentou dar uma resposta imediata com William Gomes, mas João Ricardo apareceu novamente para salvar os cearenses.

Atrás do placar, o São Paulo se lançou por completo no ataque, deixando sua defesa mais aberta. Assim, em um dos contra-ataques, o Fortaleza conseguiu matar o jogo. Após cruzamento na área, Brítez fez o corte e Pedro Augusto acertou belíssimo lançamento para Machuca. Livre, o argentino arrancou e bateu cruzado para superar Rafael e marcar o segundo. O Tricolor Paulista, por sua vez, não se deu por vencido e descontou dois minutos depois, em um golaço de André Silva. O centroavante brigou pela bola, cortou para esquerda e acertou um chutaço para diminuir. Contudo, não foi o suficiente para evitar a derrota. Mais uma vitória do Leão do Pici no MorumBIS.

SÃO PAULO 1X2 FORTALEZA

Brasileirão 2024 – 1° rodada

Data: 13/04/2024, às 21h (de Brasília)

Local: Estádio do MorumBIS, São Paulo (SP)

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Diego Costa e Ferraresi; Igor Vinícius (Erick, 19’/2ºT); Pablo Maia, Alisson (Rodrigo Nestor, 30’/2ºT), Galoppo (James Rodríguez, 12’/2ºT) e Michel Araujo (William Gomes, 19’/2ºT); Luciano (André Silva, 30’/2ºT) e Calleri. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: João Ricardo; Kuscevic, Brítez e Titi; Bruno Pacheco; Zé Welison (Lucas Sasha, 26’/2ºT), Pochettino, Hércules (Pedro Augusto, 26’/2ºT) e Pikachu (Machuca, 12’/2ºT); Lucero (Tinga, 37’/2ºT) e Marinho (Moisés, 12’/2ºT). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Gols: Lucero, 20/2ºT (0-1); Machuca, 34/2ºT (0-2); André Silva, 38/2ºT (1-2);

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Luiz Claudio Regazone (RJ) e Daniel de Oliveira Alves Pereira (RJ)

VAR: Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro (Fifa-RN)

Cartão Amarelo: Luciano (SAO); Pochettino, Brítez, Lucero (FOR)

Cartão Vermelho: –

