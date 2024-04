André Silva sai na bronca após derrota: ‘Temos que fazer por merecer’

São Paulo perdeu para o Fortaleza na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro - (crédito: Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC) Jogada10 Jogada10

O São Paulo decepcionou mais uma vez o seu torcedor neste sábado (13) e perdeu por 2 a 1 para o Fortaleza. O duelo aconteceu no MorumBIS, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O gol do Tricolor foi marcado por André Silva. O centroavante marcou pela segunda vez pelo clube, mas não conseguiu evitar a derrota.

Após a partida, o centroavante ressaltou a dificuldade de disputar um Campeonato Brasileiro e lamentou a derrota. Contudo, ele também falou da importância de buscar um resultado positivo já no próximo compromisso.

“Quero destacar primeiro que no Brasileiro são jogos difíceis, queríamos vencer, lutamos para isso, em busca dos três primeiros pontos para nossos torcedores que vieram em bom número. Vamos seguir trabalhando para dar uma resposta já no próximo jogo. Claro que ficamos chateados pela derrota em casa, mas não tem muito o que falar, só trabalhar e no próximo jogo buscar uma resposta positiva. Quem veste a camisa do São Paulo tem que fazer por merecer”, disse André Silva.

Com a derrota, a pressão em cima do técnico Thiago Carpini aumentou muito. Afinal, o treinador teve seu nome vaiado antes mesmo da partida e foi chamado de ”burro” pela torcida, após o segundo gol do Fortaleza. A diretoria segue bancando o técnico, mas entende que a situação está muito complicada.

Próximo desafio de André Silva e o São Paulo

Assim, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (17). O Tricolor encara o Flamengo, no Maracanã, às 21h30, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

