Canobbio brilha e Athletico goleia Cuiabá pelo Brasileirão

Inspirado por Agustín Canobbio, o Athletico recebeu o Cuiabá na Ligga Arena e goleou por 4 a 0. Na tarde deste domingo (14), o Furacão se impôs diante da sua torcida em partida válida pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols foram marcados por Pablo, Canobbio, Leo Godoy e Mastriani. Com a vitória, a equipe comandada por Cuca soma três pontos e inicia sua trajetória na competição de forma positiva.

Athletico domina primeiro tempo

Os donos da casa foram os responsáveis por tomar a iniciativa do jogo e pressionar no ataque. A pressão surtiu efeito e, aos 21 minutos, Pablo aproveitou o rebote na cobrança de escanteio e abriu o placar de cabeça. Seguindo no ataque, a equipe curitibana marcou o segundo aos 36 minutos com Canobbio. Dois minutos depois, o autor do segundo gol arrancou pela direita e serviu Léo Godoy, que recebeu e acertou um belo chute cruzado sem chances para o goleiro.

Goleada confirmada

Na etapa final, o Athletico só administrou o resultado construído no primeiro tempo, não correu perigo na partida e ainda teve tempo para aumentar o placar com o centroavante Gonzalo Mastriani e selar a vitória na estreia do Campeonato Brasileiro.

Próximos jogos

Athletico e Cuiabá voltam a campo na próxima quarta-feira, pela segunda rodada do Brasileirão. Enquanto o Furacão visita o Grêmio, em Porto Alegre, a equipe mato-grossense recebe o Vitória, na Arena Pantanal.

ATHLETICO 4 X 0 CUIABÁ

1ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 14/04/2024

Local: Ligga Arena, Curitiba (PR)

ATHLETICO: Bento; Godoy, Kaique Rocha, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick (Felipinho, 37/2ºT) e Canobbio (Zé Vitor, 37/2ºT) ; Cuello (Zapelli, 26/2ºT), Julimar (Alex Santana, 26/2ºT) e Pablo (Mastriani, 26/2ºT). Técnico: Cuca

CUIABÁ: Walter; Marllon, Allyson e Alan Empereur e Railan; Lucas Mineiro, Fernando Sobral (Max, 16/2ºT) (Isidro Pitta, 30/2ºT) e Rikelme; Derik Lacerda (André Luís, 15/2ºT), Clayson (Jhonatan Cafu, 16/2ºT) e Deyverson (Filipe Augusto, 31/2ºT). Técnico: Luiz Fernando Iubel.

Gols: Pablo, 21/1ºT (1-0); Canobbio, 36/1ºT (2-0); Léo Godoy, 38/1ºT (3-0); Mastriani, 35/2ºT (4-0)

Árbitro: Jonathan Benkenstein Pinheiro (RS)

Assistentes: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Diego Pombo Lopez (Fifa-BA)

Cartões amarelos: Alan Empereur e Filipe Augusto (CUI)

