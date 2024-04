Carpini encara sequência fora de casa em meio à forte pressão no São Paulo

Carpini terá sequência complicada para tentar manter o emprego - (crédito: Foto: Rubens Chiri/São Paulo) Jogada10 Jogada10

A pressão em cima de Thiago Carpini aumentou após a derrota do São Paulo para o Fortaleza por 2 a 1, no MorumBIS, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico segue no cargo, mas, para voltar a ganhar respaldo, terá que superar uma sequência dura nos próximos dias, com três jogos seguidos como visitante.

Na quarta (17), o São Paulo visita o Flamengo, no Rio de Janeiro, e domingo (21) duela com o Atlético-GO, em Goiânia. Os dois confrontos são válidos pelo Brasileirão. Na quinta-feira seguinte, o Tricolor vai a Guayaquil, no Equador, enfrentar o Barcelona, pela terceira rodada da Conmebol Libertadores.

O desafio é maior ainda mais pela campanha do São Paulo como visitante no ano passado. Afinal, o clube chegou a bater um ano sem vitórias longe do Morumbis e teve um dos piores desempenhos fora de casa na história do Brasileirão. Comandado por Dorival Júnior, o Tricolor venceu apenas um dos 19 jogos realizados fora de casa.

“Cada ciclo é uma história, é fácil falar, mas vamos tentar passar a eles. São jogadores acostumados a desafios, adversidades, vitórias e derrotas. Conversar bastante, recuperar nossa autoestima. O que ficou para trás, ficou. Não só o jogo, mas o retrospecto ruim fora de casa, eu não estava aqui, não cabe a mim falar”, disse Carpini, após o duelo contra o Fortaleza.

Carpini voltará a jogar no MorumBIS?

O São Paulo só volta ao MorumBIS, no dia 29 de abril, no clássico contra o Palmeiras, pelo Brasileirão. Até lá, a grande incógnita é se Thiago Carpini chegará empregado no Choque-Rei. Se a sequência fora de casa for negativa, as chances são pequenas.

