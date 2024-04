Auxiliar de Tite explica ausência de Matheus Gonçalves em estreia do Flamengo

Tite não relaciona Matheus Gonçalves para estreia do Flamengo - (crédito: Foto: Marcelo Cortes/CRF) Jogada10 Jogada10

Matheus Gonçalves é cria das categorias de base do Flamengo e vem atuando como reserva neste começo de temporada. O atacante, no entanto, não foi relacionado para partida diante do Atlético-GO. Os times se enfrentaram no último domingo (14/04), no Serra Dourada (Goiânia), pela primeira rodada do Brasileirão 2024.

Ausência de Matheus Gonçalves

Cléber Xavier, dessa forma, concedeu uma entrevista coletiva ao lado de Tite e explicou os motivos da ausência de Matheus Gonçalves. O profissional trabalha como auxiliar e faz parte da comissão técnica rubro-negra.

“É uma opção entre o número de atletas que a gente tem. Como o Cleiton ficou de fora hoje, o Wesley que ainda não se recuperou… Grupo grande, a gente vai trabalhar todos eles dentro da competição que é grande, são 38 rodadas. Mas ele vem treinando muito bem”, disse Cléber Xavier.

Matheus Gonçalves, dessa forma, não viajou para Goiânia por uma opção técnica de Tite. O atacante estreou profissionalmente em 2023, teve uma passagem por empréstimo no Bragantino e retornou ao Flamengo no começo desta temporada. O jogador fez parte de uma geração vitoriosa da base rubro-negra e deve receber mais oportunidades em 2024.

Vitória do Flamengo

Aliás, o Flamengo venceu o Atlético-GO por 2 a 1 e somou três pontos na estreia do Brasileirão. O jogo contou com muitas reviravoltas e polêmicas de arbitragem. Afinal, André Luiz Policarpo Bento, juiz da partida, expulsou um jogador atleticano no primeiro tempo e marcou dois pênaltis em campo.

O Flamengo agora entra em campo na próxima quarta-feira (17/04), diante do São Paulo, às 21h30 (de Brasília), pela segunda rodada do Brasileirão 2024. Os jogadores rubro-negros, dessa forma, vão em busca da segunda vitória consecutiva no campeonato.

