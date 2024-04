Palmeiras anuncia brasiliense Felipe Anderson como futuro reforço

O Palmeiras terá craque novo na área a partir do meio do ano. O alviverde anunciou, nesta segunda-feira (15/4), a assinatura de um pré-contrato com o meia-atacante Felipe Anderson, atualmente na Lazio, da Itália. Há 11 temporadas no futebol europeu, o jogador brasiliense de 31 anos se junta ao elenco do Verdão apenas a partir de julho, quando abre a janela internacional de transferências. O vínculo com o time paulista vai até dezembro de 2027.

Revelado pelo Santos, clube pelo qual foi campeão da Libertadores e da Recopa, o jogador partiu para a Lazio em 2013, e começou a trajetória no Velho Continente. Depois, jogou por West Ham, da Inglaterra, e Porto, de Portugal, antes de voltar ao clube italiano em 2021. O desempenho rendeu convocações para a Seleção Brasileira, especialmente para fazer parte da campanha do ouro olímpico nos Jogos do Rio-2016.

O anúncio surpresa da contratação pegou desprevenido tanto os torcedores palmeirenses quanto os italianos. Antes do acerto, o nome de Felipe Anderson era vinculado à Juventus, também da Itália. Na atual temporada, o atleta soma 44 jogos, cinco gols e sete assistências.

A chegada do jogador nascido em Santa Maria vai suprir a saída de outro candango do plantel de Abel Ferreira. Em julho, mês de início do contrato de Felipe Anderson com o Palmeiras, o jovem Endrick, nascido em Taguatinga, se despede da equipe ao completar 18 anos e faz as malas para se apresentar ao Real Madrid, da Espanha.

Por enquanto, o futuro reforço alviverde segue em atuação pela Lazio. A equipe está em sétimo no Campeonato Italiano e ainda terá mais seis partidas pela frente para brigar por uma posição a mais na tabela, que garante vaga na Liga Europa. Além disso, o time está na semifinal da Coppa Italia, apesar de ter perdido a partida de ida para a Juventus por 2 x 0.



*Estagiário sob supervisão de Marcos Paulo Lima