Brasiliense anuncia décimo reforço para a disputa da Série D em 2024

O Brasiliense continua ativo no mercado de transferências no período de preparação para a Série D do Brasileirão de 2024. Nesta terça-feira (16/4), o Jacaré anunciou o décimo reforço para o elenco que disputará a quarta divisão nacional, a partir do próximo dia 27 de abril. Trata-se do volante Nenê Bonilha, de 32 anos.

O experiente meio campista, que estava sem clube desde a passagem pelo Paysandu, em 2023, já rodou o país. Revelado pelo Corinthians, passou, posteriormente, por Avaí, Vila Nova, Tombense, Santo André, Audax, Cuiabá, Fortaleza e Portuguesa-RJ. Atuou, além disso, em Portugal, por Nacional e Vitória de Setúbal, e no México, pelo Veracruz.

O novo nome faz parte de uma horda já chegada à Boca do Jacaré após a eliminação da equipe no Candangão, no último dia 24 de março, frente ao Capital. Os outros nove nomes preenchem o campo. Ao todo, são outros dois volantes, um meia, um zagueiro, um lateral e quatro atacantes.

Gabriel Galhardo e Filipe Werley completam o trio de cabeças de área. O meia-atacante é Gui Mendes, egresso do Gama. Na primeira linha do campo, Renan Dutra reforça o miolo da defesa, enquanto Márcio Duarte chega para a lateral. Kaio Nunes, Gabriel Pedra, Ian Carlos e Everton Kanela serão os novos responsáveis pelas ações ofensivas.

A equipe amarela estreia na competição no sábado (27/4), em Taguatinga, diante da equipe goiana Anápolis, ainda com horário a ser confirmado. O Real Brasília, o outro representante candango na Série D, jogará a primeira rodada longe do Defelê. O pontapé inicial acontece contra o Capital, de Tocantins, no Estádio Nilton Santos.

