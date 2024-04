Palmeiras defende invencibilidade de 10 anos contra o Internacional

Palmeiras não perde para o Inter, em casa, há 10 anos - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras encara o Internacional nesta quarta-feira (17), às 20h, na Arena Barueri, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após estrear com vitória fora de casa, o time agora aposta em um retrospecto positivo para manter o 100% de aproveitamento. Afinal, o Verdão não perde para o Colorado, dentro de seus domínios, há 10 anos.

A última vez que o Internacional venceu o Palmeiras, jogando na cidade de São Paulo, aconteceu em 2014. Na ocasião, o Colorado venceu por 1 a 0, com gol de Jorge Henrique. A partida aconteceu no Pacaembu, já que o Allianz Parque ainda não tinha sido inaugurado.

Desde então, as equipes se enfrentaram mais 11 vezes, com nove vitórias palestrinas e outros dois empates. Além disso, foram 16 gols marcados pelo Verdão e apenas cinco do Colorado. Neste meio do caminho, Palmeiras e Internacional se enfrentaram três vezes pela Copa do Brasil, e, somando apenas os jogos no Allianz Parque, os paulistas venceram todas as vezes.

O último confronto também acabou sendo bem marcante. Afinal, na Arena Barueri, palco do jogo desta quarta-feira, o Palmeiras venceu o Internacional por 3 a 0, com gols de Zé Rafael, Endrick e Rony. O triunfo se tornou muito importante na campanha do Verdão, que viria a ser bicampeão brasileiro.

Palmeiras e Internacional querem manter 100%

Agora, as equipes se enfrentam em outro momento. Afinal, os dois times venceram na primeira rodada do Brasileirão e agora buscam manter o 100% de aproveitamento na competição. O objetivo de Palmeiras e Internacional é largar bem no início da competição e seguir firme na busca pelo título nacional até o fim.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.