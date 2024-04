São Paulo terá só cinco titulares da final da Copa do Brasil contra o Flamengo

São Paulo deve ter só cinco titulares da final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net) Jogada10 Jogada10

O São Paulo encara o Flamengo, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. No ano passado, as mesmas equipes decidiram a Copa do Brasil, com final feliz para os paulistas. Contudo, o time que o Tricolor mandará a campo, nesta quarta-feira (17), será bem diferente daquele que disputou a decisão.

O goleiro Rafael, o zagueiro Arboleda, os volantes Alisson e Pablo Maia e o atacante Calleri, começaram a primeira partida da final, no Maracanã, e também devem ser titulares nesta quarta-feira. O restante do time deve ser diferente. Rafinha, Lucas e Wellington Rato estão no departamento médico. Beraldo e Caio Paulista já deixaram o clube. Além disso, Rodrigo Nestor se recuperou recentemente de uma lesão no joelho direito e ainda briga para retomar a titularidade.

O Tricolor entrou em campo na primeira partida da final da Copa do Brasil com: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Caio Paulista (Welington); Pablo Maia, Alisson (Gabriel Neves) e Nestor (Michel Araújo); Wellington Rato (Juan), Lucas (Luciano) e Calleri.

Já nesta quarta, o São Paulo deve começar o jogo com: Rafael, Igor Vinicius, Arboleda, Diego Costa e Welington; Pablo Maia, Alisson e Galoppo (Michel Araujo); Luciano, Calleri e Ferreira.

São Paulo também teve mudança no comando técnico

Por fim, o Tricolor teve uma mudança importante no banco de reservas. Afinal, Dorival Júnior era o treinador da equipe na final da Copa do Brasil. Já nesta quarta, Thiago Carpini, em situação muito delicada, colocará seu emprego em jogo contra o Flamengo.

