Juventude e Corinthians empataram em seus jogos de estreia no Brasileirão. Nesta quarta-feira (17/4), pela 2ª rodada, se enfrentam em busca da primeira vitória. O jogo é no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 20h (de Brasília). E a Voz do Esporte preparou a sua cobertura-raiz, que começa com um pré-jogo a partir das 18h30. Nela, você encontra tudo sobre os dois times e, quando o juiz der o apito inicial, Elder Vieira estará na narração.