Flamengo escalado para encarar o São Paulo no Maracanã

Allan e Bruno Henrique são as novidades de Tite para o jogo com o São Paulo

O Flamengo divulgou em suas redes sociais a escalação do time para a partida contra o São Paulo, às 21h30, no Maracanã, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As principais alterações feitas pelo técnico Tite estão no meio de campo e no ataque. Arrascaeta e Luiz Araújo deixam a equipe, substituídos por Bruno Henrique e Alan.

Os 11 do Flamengo

Desse modo, o time entra em campo com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Pulgar, Allan e De la Cruz; Bruno Henrique, Pedro e Cebolinha. O Flamengo estreou com vitória fora de casa sobre o Atlético-GO, domingo (14). A partida ficou marcada por diversas decisões polêmicas da arbitragem.

