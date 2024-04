Gómez reconhece atuação ruim do Palmeiras: ‘Não caprichamos’

Gustavo Gómez lamentou derrota do Palmeiras para o Inter - (crédito: Foto: Ronaldo Barreto/Ag. Paulistão) Jogada10 Jogada10

O Palmeiras perdeu para o Internacional em casa nesta quarta-feira, e o elenco reconhece a atuação ruim. Pelo menos é o que garantiu o zagueiro Gustavo Gómez após a partida. O defensor disse que o Alviverde não caprichou na Arena Barueri, mas pediu recuperação rápida.

“Sabemos que hoje o primeiro tempo não caprichamos bem. No segundo tempo buscamos o empate até o fim, mas futebol é assim. Agora temos 24 horas para digerir esta derrota e preparar da melhor forma para domingo”, disse Gómez na saída do gramado.

O Verdão não esteve inspirado e criou poucas chances claras. No primeiro tempo, aliás, Gustavo Gómez cometeu pênalti em cima de Wesley e quase prejudicou o Palmeiras. O atacante Borré, contudo, isolou e mandou para fora na cobrança.

Após esta derrota, o Palmeiras agora vira as atenções para o Flamengo. No domingo, o Verdão encara o Rubro-Negro, no Allianz Parque, às 16h (de Brasília). Será a primeira partida do clube paulista no seu estádio.

Por falar em Allianz Parque, o estádio não foi utilizado nesta quarta-feira por conta de um show realizado na última terça-feira. No sábado, outro show acontecerá no estádio, o que fará a capacidade estar reduzida para domingo.

