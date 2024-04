Lazaroni pede mais competitividade ao Corinthians

Corinthians jogou mal, Cássio falhou duas vezes e equipe perdeu para o Juventude - (crédito: Foto: Fernando Alves/ECJ) Jogada10 Jogada10

O auxiliar técnico Bruno Lazaroni deixou clara a sua insatisfação com a atuação do Corinthians na noite desta quarta-feira (17). O Timão perdeu por 2 a 0 para o Juventude, em Caxias do Sul, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Após o jogo, Lazaroni, que esteve à beira do campo porque António Oliveira estava suspenso, criticou alguns aspectos da equipe.

“Precisamos ser mais competitivos. Se igualarmos em agressividade, luta e empenho, nossa qualidade técnica vai sobressair e sairemos com a vitória. Não digo que não lutamos, mas hoje o Juventude nos ganhou na competitividade”, analisou.

Lazaroni pede mais eficiência

Sem meias palavras, Lazaroni disse ainda que faltou eficiência ao time nas oportunidades que aconteceram. Além disso, destacou a forma como a equipe cedeu ambos os gols ao adversário.

“Perdemos pelo menos três grandes chances. A maior delas, em suma, no início do segundo tempo, com o Yuri Alberto. Essa eficiência é importante para ganhar qualquer jogo. Hoje fomos infelizes e eles aproveitaram as chances. Nunca responsabilizamos apenas um jogador, mas infelizmente ambos os gols a bola estava em nossos pés e cometemos erros”, completou.

O Corinthians volta a campo neste sábado, em Bragança Paulista-SP, diante do Bragantino, pela terceira rodada da competição.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.