Botafogo x Atlético-GO, AO VIVO, com a Voz do Esporte, 20h

Após perderem nas suas estreias no Brasileirão-2024, Botafogo e Atlético-GO se enfrentam nesta quinta-feira (18/4), às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela segunda rodada da competição. Um vitória levará tranquilidade ao Fogão, que vive um momento ruim na temporada, Já o Dragão goiano vai com a faca entre os dentes, após perder para o Flamengo com gol polêmico no fim. A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida a partir das 20h, com um pré-jogo que te colocará dentro do jogo. E com a bola rolando, João Delfino estará na narração.