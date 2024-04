Maycon tem lesão no joelho e deve perder toda a temporada

O Corinthians terá um grande desfalque para o restante da temporada. Isso porque o volante Maycon teve diagnosticada uma lesão de ligamento cruzado anterior do joelho direito nesta quinta-feira (18) e não deve mais atuar em 2024. Ele se machucou na derrota do Timão para o Juventude nesta quarta (17), no Alfredo Jaconi, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

Maycon começou a partida no banco de reservas e entrou no intervalo da partida no lugar de Wesley. Ele ficou apenas 28 minutos dentro de campo, quando saiu com dores no joelho depois de uma disputa de bola. O jogador deu lugar a Paulinho no restante da partida.

Exames registraram o problema no ligamento que tira Maycon da temporada. Prazo de recuperação é em média de nove meses. Contudo, o que pesa contra o Corinthians e o próprio jogador é seu tempo de contrato no Parque São Jorge.

Maycon possui contrato de empréstimo com o Timão até o fim do ano. Ele pertence ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia. Por conta das regras impostas pela Fifa, o Corinthians é obrigado a renovar seu contrato até que o jogador esteja 100% recuperado, já que ele se lesionou com a camisa alvinegra. Além disso, o clube deve colocar à disposição toda sua estrutura para a recuperação do volante.

Para a posição de Maycon, titular absoluto com António Oliveira antes das lesões, a comissão técnica tem Fausto Vera e o jovem Breno Bidon como as primeiras opções. Outra alternativa é o volante Paulinho, que voltou de lesão após dez meses. Contudo, o jogador tem contrato até o meio do ano e ainda não definiu a permanência.

