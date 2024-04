Salatiel projeta desafios do Ituano na Série B

Salatiel espera competição equilibrada e sonha com o acesso do Ituano à Série A do BRasileiro - (crédito: Foto: Divulgação/Ituano)

O atacante Salatiel projetou o começo da campanha do Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro. A equipe estreia na competição enfrentando a Chapecoense, no próximo sábado (20), na Arena Condá, em Chapecó (SC). O jogador de 31 anos enfatizou a preparação do time e discutiu os obstáculos da competição, ressaltando a qualidade dos adversários que buscam o acesso à elite do Brasileirão.

“Passamos por um longo período sem partidas, o que nos permitiu treinar intensamente e nos preparar adequadamente. Acredito que nossa equipe aproveitou bem esse tempo, estamos em ótima condição física e técnica. Estamos prontos para iniciar a Série B e acredito que podemos desempenhar um bom papel”, afirmou.

Com vasta experiência, Salatiel, em suma, acumula passagens por Botafogo-SP, Londrina, Náutico, Remo e Sampaio Corrêa. Familiarizado com desafios, ademais, o centroavante recordou suas participações anteriores na segunda divisão e ressaltou a competitividade do torneio.

“Conhecemos as dificuldades da competição, já disputei a Série B algumas vezes e sei como é. Já na estreia, teremos um exemplo disso, enfrentando a Chapecoense fora de casa, uma equipe que passou muitos anos na Série A e é muito forte. Mas vamos para o jogo com o objetivo de conquistar pontos”, concluiu.

