Com dengue, Gustavo Henrique não enfrenta o Bragantino

Gustavo disputou 11 jogos no ano e é titular do Timão - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

O zagueiro Gustavo Henrique, do Corinthians, foi diagnosticado nesta sexta-feira (19) com dengue. Dessa forma, ele se torna desfoque certo do Timão para o jogo de sábado, contra o Bragantino, fora de casa. Embora o clube não confirme o estado de saúde do jogador, afirma que ele já está sob cuidado do departamento médico.

Gustavo Henrique é o segundo jogador do Corinthians a contrair dengue em menos de um mês. Anteriormente, o meia Igor Coronado também passou pelo problema. Sem Gustavo Henrique, Cacá deve ser titular na zaga do Timão para a partida que ocorre em Bragança Paulista, na terceira rodada do Brasileirão.

Com 11 jogos disputados em 2024, Gustavo Henrique é titular da zaga corintiana neste ano. Ainda assim, ele é o segundo desfalque da equipe para o jogo deste sábado. O primeiro é o volante Maycon, que rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito e deve perder todo o restante da temporada.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.