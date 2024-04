Hulk, do Atlético-MG, pode transformar Cruzeiro em maior vítima de forma isolada

Desde que chegou ao Atlético-MG, Hulk disputará, neste sábado (20), seu décimo clássico diante do Cruzeiro. Assim, o ídolo do Galo, que tem enfileirado recordes, pode transformar a Raposa em sua maior vítima de forma isolada, caso balance a rede da Arena MRV. Os arquirrivais medem forças às 21h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro.

Dessa forma, até o momento, o atacante disputou nove jogos e marcou sete gols contra a equipe celeste. O rival, portanto, está empatado, ao lado do Fluminense, como a maior vítima do ídolo Alvinegro. Em seguida, aparece o América-MG, com seis gols, e o Uberlândia, com cinco.

O clássico deste sábado (20) não contará com o goleiro Rafael Cabral. O novo reforço do Grêmio foi o atleta que mais viu sua meta ser balançada pelo atacante. Ao todo, foram cinco gols em seis jogos. Diante dessa negociação, caberá a Anderson enfrentar o jogador do Galo pela primeira vez.

Cabe destacar que, nos três clássicos disputados em 2024, Hulk balançou as redes em dois. Inclusive, na decisão do Mineiro, que terminou com o título do clube. Maiores artilheiros do clássico Caso volte a marcar, o atacante vai igualar, Éder Leixo, Dadá Maravilha e Nívio na lista de maiores artilheiros do Galo, no clássico. Nesse sentido, o possível tento o colocará na 11ª posição, mas, com dois, pode dar um salto para a sexta posição no ranking de maiores artilheiros dos duelos com o Cruzeiro.

A liderança continua distante. Guará está no ponto com 26 gols anotados. Ele é seguido por Reinaldo e Ubaldo (16), Lucas Miranda (15) e Tomazinho (9), 1º Guará: 26 gols

2º Reinaldo e Ubaldo: 16 gols

4º Lucas Miranda: 15 gols

5º Tomazinho: 10 gols

6º Nilson Cardoso, Paulo Isidoro, Guilherme Alves, Lauro e Tardelli: 9 gols

7º Éder Aleixo, Dadá Maravilha e Nívio: 8 gols

