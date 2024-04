Pedrinho entra e garante vitória do Santos na estreia da Série B

O Santos não fez jogo de encher os olhos neste sábado (20/4) em sua estreia na Série B do Brasileirão. Mas, neste duelo na Vila Belmiro, sem público, venceu o Paysandu por 2 a 0. Após um primeiro tempo de lascar, o time voltou melhor na etapa final, mas só chegou ao gol após a entrada de Pedrinho, aos 15 minutos. Afinal, foi dele o primeiro gol, num lance confuso, mas de muita raça. E foi dele o chute que deu rebote para Guilherme, já no finzinho, ampliar e definir o placar.

Este foi o primeiro dos três jogos que o Santos fará na Segundona, sem público. Os outros serão contra Guarani e Brusque. A punição ocorre por causa da confusão que a sua torcida protagonizou na última rodada da Série A.

Primeiro tempo bola murcha

O primeiro tempo decepcionou. O Santos parecia que não conhecia o rival ou que não treinou nestes dias sem jogos. Afinal, não conseguiu sair da marcação do Paysandu. O jogo estava tá modorrento que o destaque da etapa foi um ataque do time visitante que Gil bloqueou e a trava da sua chuteira furou a bola. Ficou murcha como o futebol santista de um primeiro tempo, que não teve nada a destacar a não ser o bom papel defensivo do Paysandu.

Santos melhora com Pedrinho

Na etapa final, o Peixe voltou com mudança nas duas laterais. Rodrigo e Chermont mudaram para melhor o time. Mas o Peixe ainda estava mal no ataque. Simplesmente não chutava a gol. Assim, Carille tirou Otero e Enzo para as entradas de Furch e Pedrinho. Deu certo. Aos 23, Pedrinho recebeu pela direita. Aos trancos e barrancos passou pelo meio de três e chutou. A bola entrou naquele que foi o primeiro chute certo do Santos no jogo. Pouco depois Furch perdeu um gol, chutando para boa defesa do goleiro Matheus Nogueira. Mas o Santos estava tranquilo em campo e, no fim, ampliou. Matheus deu rebote em chute de Pedrinho. Contudo, a sobra ficou com Guilherme, que fez 2 a 0.

SANTOS 2X0 PAYSANDU

Brasileirão Série B -2024 – Primeira rodada

Data: 20/4/2024

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Jogo com portões fechados*

SANTOS: João Paulo; Aderlan (Rodrigo Pereira, Intervalo), Joaquim, Gil e Hayner (JP Chermont, Intervalo); João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano (Rincón, 43’/2ºT); Otero (Pedrinho, 15’/2ºT), Guilherme e Enzo (Furch, 15’/2ºT). Técnico: Fábio Carille.

PAYSANDU: Matheus Nogueira; Edilson (Michel Macedo, 29/2ºT), Wanderson, Quintana e Bryan Borges; João Vieira, Leandro Vilela (Gabriel Bispo, 21’/2ºT), Robinho (Val Soares, 23’/1ºT), Edinho (Gabriel Santos, 29’/2ºT) e Jean Dias (Ruan Ribeiro, 29/2ºT); Nicolas. Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols: Pedrinho, 23’/2ºT (1-0). Guilherme, 45’/2ºT (2-0)

Árbitro: Lucas Guimarães Rechatiko Horn (RS)

Assistentes: Michael Stanislau (RS) e Jorge Eduardo Bernardi (RS)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Cartões amarelos: Bryan Borges, Michel Macedo, Quintana, Helio dos Anjos (PAY)

(*) O Santos cumpre punição de três jogos por mau comportamento da torcida na última rodada da Série A-202. Desa forma, este foi seu primeiro jogo sem torcida

