António Oliveira considera ‘injusta’ derrota do Timão em Bragança

A derrota do Corinthians para o Bragantino, neste sábado (20), pela terceira rodada do Brasileirão, foi considerada injusta pelo técnico António Oliveira. Apesar do resultado negativo, o português viu sua equipe dominar o jogo em alguns aspectos, como a posse de bola e o número de chutes a gol.

“Conseguimos retirar todas as hipóteses do adversário transitar, dá para ver pela posse de bola e o número de finalização do adversário. Mas vitórias morais não dão pontos. Acaba por ser um resultado injusto, mas pecamos pela falta de eficácia no último terço. Quando eu falo ‘falta de eficácia’, não é só de arremate, mas de mais refino nas nossas ações técnicas individuais. E nos últimos 30 metros, que põem fim em muitas das situações criadas pela equipe”, analisou o técnico, reforçando o domínio do Timão, especialmente no segundo tempo:

“O adversário fez um arremate ao gol. Na segunda parte, o Cássio não fez uma intervenção. Fez? Fez uma, então. Nós alugamos, praticamente, o meio de campo. O adversário abdicou, praticamente, do jogo. Colocou uma linha de cinco. Os dados, às vezes, interessam, outras vezes não tanto, mas nesse temos claramente um indicativo de que bloqueamos o adversário”.

Após a derrota no Brasileirão, o Corinthians volta a campo já na próxima terça-feira, contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.