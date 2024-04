Botafogo tira a virgindade do Universitario e avisa que está vivo na Libertadores

O Universitario saiu de Lima com pompa e circunstância. Afinal, não perdia há 28 partidas. Mas bastou cair no tapetinho para o time peruano perder a virgindade. Nesta quarta-feira (24), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo acabou com a série dos peruanos ao derrotá-lo por 3 a 1, pela terceira rodada do Grupo D desta edição da Copa Libertadores.

O Alvinegro estava tão mal na Libertadores que, mesmo ganhando, segue na lanterna da chave, agora, com três pontos. Na próxima jornada, permanece no Colosso do Subúrbio, onde enfrenta a LDU, vice-líder, com quatro. O Universitario é o terceiro, com quatro também, na zona da Copa Sul-Americana. Os andinos, na próxima jornada, recebem o Junior Barranquilla, líder, com cinco.

Botafogo perde Tiquinho

O relógio marcava sete minutos de jogo quando Tiquinho apareceu na zaga do Botafogo feito um louco para recuperar a bola. A entrega do camisa 9 custou caro. Ele sentiu e obrigou Artur Jorge colocar Eduardo. Sem nenhum centroavante de ofício, o Glorioso rodou muito a bola sem encontrar um caminho ideal. Savarino, na melhor chance, fechou na pequena área e obrigou o goleiro Britos a defender no susto. O Universitario não veio para jogar. E, mesmo assim, quase marca, em uma pancada na qual Flores quase encobre John.

Glorioso resolve a parada

A partida se desenhava complicada… Até a bola rolar na segunda etapa. Na primeira jogada, Eduardo tabelou com Júnior Santos e, como falso 9, completou para explodir o Nilton Santos. Dono do jogo, o Botafogo não deixou de atacar. Pouco depois, Luiz Henrique apareceu sozinho, driblou o goleiro com uma ginga do futsal e não entrou com bola para não humilhar ainda mais. O time carioca fez as suas modificações, pensando no Flamengo, adversário deste domingo, pelo Brasileirão. Ainda meteu mais um, com Eduardo. E, para cumprir o protocolo, levou aquele gol bobo no fim. A missão estava, portanto, devidamente cumprida.

BOTAFOGO 3×1 UNIVERSITARIO

Libertadores 2024 – Terceira rodada – Grupo D

Data e horário: 24/04/2024, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Gols: Eduardo, 1’/2ºT (1-0); Luiz Henrique, 12’/1ºT (2-0); Eduardo, 46’/2ºT (3-0); Olivares, 48’/2ºT (3-1)

BOTAFOGO: John; Suárez, Halter, Bastos (Barboza, Intervalo) e Hugo; Gregore e Freitas (Tchê Tchê, 23’/2ºT); Luiz Henrique (Romero, 23’/2ºT), Savarino, Júnior Santos e Tiquinho (Eduardo, 9’/1ºT). Técnico: Artur Jorge

UNIVERSITARIO: Britos; Corzo, Riveros e Saravia; Polo (Ancajima, 41’/2ºT), Urenã (Celi, 21’/2ºT), Murrugarra (Concha, 21’/2ºT), Guedes (Olivares, 28’/2ºT) e Portocarrero; Flores e Valera (Dorregaray, 21’/2ºT). Técnico: Fabián Bustos

Árbitro: Jesús Valenzuela (VEN)

Assistentes: Jorge Urrego (VEN) e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartão Amarelo: Corso, Valera, Guedes, Celi (UNI); John, Hugo (BOT)

Cartão Vermelho:

