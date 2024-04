Atlético de Madrid x Athletic Bilbao: onde assistir, escalações e arbitragem

Athletic Bilbao eliminou o Atlético de Madrid na semifinal da Copa do Rei antes de ser campeão - (crédito: Foto: Ander Gillenea/AFP via Getty Images)

A bola vai rolar para mais um jogo do Campeonato Espanhol 2023/24. Afinal, neste sábado, o Atlético de Madrid recebe o Athletic Bilbao pela 33ª rodada do torneio nacional. Dessa forma, as equipes se enfrentam no Estádio Cívitas Metropolitano, às 16h (de Brasília).

Onde assistir

A partida, afinal, terá transmissão da ESPN e do Star+ a partir das 16h (de Brasília).

Como chega o Atlético de Madrid

Os Colchoneros estão em quarto na La Liga, mas não podem se dar ao luxo de perder. Afinal, o clube tem apenas três pontos a mais que o rival deste sábado, que está faminto por uma vaga na Champions League.

Como chega o Athletic Bilbao

O time do País Basco precisa da vitória desesperadamente neste confronto direto. Em caso de triunfo, afinal, o time de Ernesto Valverde vai empatar em número de pontos com o rival da capital espanhola. O objetivo é voltar a jogar a Champions League, já que a última vez foi em 2014/15.

ATLÉTICO DE MADRID X ATHLETIC BILBAO

La Liga 2023/24 – 33ª rodada

Data e horário: 27/04/2024, 16h (de Brasília)

Local: Estádio Cívitas Metropolitano, em Madri (ESP)

ATLÉTICO DE MADRID: Oblak; Witsel, Giménez e Azpilicueta (Hermoso); Molina, De Paul, Koke, Llorente e Samuel Lino; Griezmann e Ángel Correa. Técnico: Diego Simeone

ATHLETIC BILBAO: Unai Simón; Lekue, Vivian, Álvarez e Yuri Berchiche; Ruiz de Galarreta, Beñat Prados, Iñaki Williams, Sancet e Nico Williams; Guruzeta. Técnico: Ernersto Valverde

Árbitro: Juan Martínez Munuera

Assistentes: Diego Barbero Sevilla e Miguel Martínez Munuera

VAR: Imanol Irurtzun Artola

