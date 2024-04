António testa Carlos Miguel como titular no gol do Corinthians

O técnico António Oliveira testou o goleiro Carlos Miguel como titular no treino do Corinthians, nesta sexta-feira (26), no CT Joaquim Grava. A mudança acontece logo após as reclamações de Cássio, que deixou o jogo contra o Argentinos Juniors na última terça, protestando pelas críticas que sofreu, por parte de torcedores, devido à sua atuação.

Embora Cássio também tenha treinado como titular nesta sexta-feira, a aparição de Carlos Miguel mostra uma possível alternância na titularidade do gol corintiano. O gigante de 2,01m de altura já teve algumas oportunidades como titular durante o ano passado e não seria um nome inexperiente para a função.

Na defesa, Cacá e Matheus Bidu também treinaram como titulares e podem começar na zaga e na lateral esquerda, respectivamente. Já no meio-campo, o volante Breno Bidon atuou no lugar de Fausto Vera, enquanto Wesley também recebeu uma oportunidade no ataque. Uma possível escalação tem Carlos Miguel (Cássio); Fagner, Félix Torres, Cacá e Matheus Bidu; Raniele, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Pedro Henrique, Wesley e Yuri Alberto.

O Corinthians recebe o Fluminense neste domingo, às 16h, na Neo Química Arena.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.