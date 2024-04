Abel prepara mudanças no Palmeiras para o Choque-Rei

O Palmeiras se prepara para o clássico contra o São Paulo nesta segunda-feira (29), às 20h, no MorumBIS, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O elenco se reapresentou nesta sexta-feira (28) após a heroica virada em Quito e o técnico Abel Ferreira estuda mudanças no time titular para o Choque-Rei.

Os atletas que foram titulares em Quito fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência, e os demais participaram de um treino técnico de passes e marcação e um coletivo de 30 minutos. Desfalques por questões físicas, Zé Rafael, Dudu e Bruno Rodrigues fizeram a primeira parte do trabalho com o grupo e depois terminaram com os fisioterapeutas.

Aliás, o volante convive com a expectativa de voltar a ser relacionado para uma partida oficial. Zé Rafael ficou fora dos últimos embates por conta de uma lombalgia e agora espera ter condições para atuar no clássico.

Contudo, a grande dúvida é se Abel Ferreira vai realmente poupar alguns titulares. O treinador vem falando nos últimos jogos que precisa fazer ”gestão de energia” com seu plantel e pode colocar alguns jogadores no banco de reservas. O principal deles é Raphael Veiga.

Vivendo uma má fase, o camisa 23 entrou em campo nas últimas 13 partidas do Palmeiras. Aliás, segundo Abel Ferreira, a culpa pelo mal momento de Veiga é por conta do desgaste. Em caso de desfalque, o prata da casa Luis Guilherme é quem tem mais chances de sair jogando. Rômulo e Jhon Jhon também surgem como uma possibilidade.

Assim, um provável Palmeiras tem: Weverton; Murilo (Rocha), Luan e Gómez; Mayke, Aníbal Moreno, Richard Ríos, Raphael Veiga (Luis Guilherme) e Piquerez; Endrick e Flaco López (Rony).

