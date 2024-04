Lyon x Monaco: onde assistir jogo que pode dar título Francês ao PSG

Ainda com chances matemáticas de conquistar o título do Campeonato Francês, o Monaco entra em campo neste domingo (28), às 14h (de Brasília), contra o Lyon, e somente a vitória fora de casa interessa ao clube do Principado para evitar que o PSG comemore o título com três rodadas de antecedência.

Em caso de tropeço do Monaco fora de casa, o Paris Saint-Germain vai assegurar o título do Campeonato Francês. Isto porque o PSG empatou com o Le Havre nesta 31ª rodada e chegou aos 70 pontos na liderança isolada, contra os 58 do Monaco.

Além disso, o clube do Principado só pode chegar aos 70 pontos e somente uma sequência de três derrotas do clube de Paris, em conjunto com triunfos do Monaco, tira o título do time comandado pelo técnico Luis Enrique.

Como chega o Lyon

9º colocado da Ligue 1 com 41 pontos, o Lyon recebe o vice-líder em uma temporada de altos e baixos. Após fazer um péssimo início de competição, o Lyon se recuperou e afastou o risco de rebaixamento. A equipe atravessa uma série de três vitórias nas últimas cinco rodadas, mas vem de uma derrota fora de casa por 4 a 1 para o PSG.

Como chega o Monaco

Por outro lado, o Monaco está invicto há oito partidas no Campeonato Francês e, com o melhor ataque da competição, precisa da vitória fora de casa para evitar que o PSG conquiste o título nesta 31ª rodada. Assim, a equipe espera manter o bom momento após a vitória por 1 a 0 sobre o Lille e vai com força máxima para o jogo deste domingo.

Lyon x Monaco

31ª rodada do Campeonato Francês

Data e horário: domingo, 28/04/2024, às 14h (de Brasília)

Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)

Lyon: Lopes; Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Silva; Caqueret, Matic, Tolisso; Cherki, Benrahma e Lacazette. Técnico: Pierre Sage.

Monaco: Majecki; Vanderson, Maripan, Kehrer, Ouattara; Akliouche, Fofana, Zakaria; Minamino, Balogun e Diatta. Técnico: Adi Hütter.

Onde assistir: Star+

