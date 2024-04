Juventude e Athletico ficam no empate em Caxias do Sul

No Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Juventude e Athletico empataram por 1 a 1 na noite de domingo (28), em jogo válido pela quarta rodada do Brasileirão. Pelo lado Jaconero, quem balançou a rede foi Erick Farias. Enquanto isso, Nikão, que fez a sua reestreia pelo Furacão, garantiu o ponto fora de casa dos paranaenses.

Com a igualdade, o Juventude aparece na 12ª posição, com cinco pontos. O Athletico é o quarto, com sete pontos.

Pressão do Juventude e gol

Desde o apito inicial o Juventude tomou conta do jogo e criou volume para abrir o marcador. Atordoado, o Athletico deixava espaços e, a cada minuto, o gol do Jaconero amadurecia. Aos sete minutos não teve jeito, Erick acertou um lindo chute da grande área e balançou a rede. Pouco depois, João Lucas fez jogada pela direita e cruzou, porém Marcelinho não alcançou.

O Athletico só melhorou perto do intervalo. Fernandinho foi adiantado no meio-campo e achou Erick. Após levantamento, Kaíque Rocha escorou e Gamarra, sozinho, mandou por cima do gol.

Athletico no ataque

Cuca ajeitou a equipe no intervalo e a postura foi diferente. O Athletico se colocou no campo de ataque e pressionou o Juventude. Em uma das oportunidades, Erick soltou o pé e viu a bola explodir no poste de Gabriel. Inclusive, o goleiro do Jaconero foi o responsável por salvar o time em pelo menos outras duas oportunidades.

De tanto insistir, o Furacão só conseguiu o gol através de Nikão. Em sua reestreia pelo time paranaense, ele aproveitou o cruzamento da esquerda e entrou de carrinho para vencer o goleiro e deixar tudo igual no Jaconi. Nos minutos finais, o Juventude teve a bola do jogo com Kleiton. Na entrada da pequena área, ele recebeu passe de Jadson, mas isolou nas arquibancadas.

JUVENTUDE 1 X 1 ATHLETICO

Quarta rodada do Campeonato Brasileiro

Data: 28/04/2024

Local: Alfredo Jaconi, Caxias do Sul (RS)

Público presente: 5.032

Renda: R$ R$ 48.970,00

JUVENTUDE: Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Caíque, Jadson e Nenê (Luis Mandaca, aos 35/2ºT); Lucas Barbosa (Rildo, aos 29/2ºT), Erick (Werik Popó, aos 29/2ºT) e Marcelinho (Kleiton, aos 16/2ºT). Técnico: Roger Machado.

ATHLETICO: Bento; Leo Godoy (Madson, aos 22/2ºT), Kaíque Rocha, Gamarra e Esquivel; Fernandinho, Erick, Felipinho (Julimar, intervalo), Cuello (Bruno Zapelli, aos 22/2ºT) e Christian (Nikão, aos 18/2ºT); Pablo (Mastriani, aos 35/2ºT). Técnico: Cuca.

Gols: Erick, 7’/1ºT (1-0) Nikão, 27’/2ºT (1-1)

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA-Fifa)

Cartões amarelos: Caíque, Lucas Barbosa (JUV); Julimar (CAP)

