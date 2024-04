Duda e Ana Patrícia vencem etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia no DF

A dupla Duda e Ana Patrícia garantiu o título da da quarta etapa do Circuito Brasileiro de vôlei de praia Bet7k, repetindo o feito do ano passado. As jogadoras venceram Verena e Kyce por dois sets a zero neste domingo (28/4), em Brasília (DF). Ágatha e Rebecca ficaram na terceira colocação.

No masculino, Arthur Mariano e Adrielson, que, assim como Duda e Ana Patrícia, defendiam o título, garantiram a medalha da quarta etapa. A dupla venceu Heitor Frank e Vinícius por dois sets a zero. O bronze ficou com Mateus e Adelmo.

A três meses dos Jogos Olímpicos de Paris, Duda destacou a preparação para as Olimpíadas. “A gente sabe que jogar o brasileiro é importante para ganhar ritmo de jogo”, afirmou a jogadora. O medalhista Arthur Mariano também falou sobre a preparação constante. “A gente vem estudando muito os adversários e a gente também para melhorar a cada dia”, relatou.

A próxima etapa do Circuito acontece de 19 a 23 de junho em Cuiabá (MT).