Bayern x Real Madrid, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 15h

Bayern e Real Madrid fazem, nesta terça-feira (30/4), o primeiro jogo da semifinal da Champions. Os supercampeões jogarão às 16h (de Brasília), na Allianz Arena neste duelo com jeitão de final. A Voz do Esporte fará a cobertura completa desta partida, que começa com um esquenta com tudo sobre os dos times. Assim que o clássico começar, Christian Rafael comanda a narração.