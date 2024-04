Presidente do Flamengo projeta estádio para 80 mil e mira compra do terreno até fim de 2024

Flamengo segue interessado no terreno do Gasômetro - (crédito: Foto: Alexandre Vidal/CRF)

O Flamengo já tem um projeto definido para construção do estádio próprio. Afinal, Rodolfo Landim presidente do clube, busca um local com capacidade para 80 mil pessoas e que se assemelhe com as características do Santiago Bernabéu, do Real Madrid.

Estádio do Flamengo para 80 mil torcedores

“Nós testamos para uma capacidade de 80 mil pessoas. No entanto, é claro que tudo isso levando em consideração algumas expectativas em relação a demandas de espaço de saída. Afinal, precisamos atender a legislação de Corpo de Bombeiros e uma série de coisas. Mesmo levando em consideração tudo isso, caberia um estádio de 80 mil, seria uma arena bem mais vertical”, disse Landim ao “ge”.

“Quando você usa o Maracanã, ele tem um desenho mais antigo, um desenho aberto. É parecido com os estádios antigos, nos quais você tem ainda uma pista em volta. E a ideia é que seja um estádio bem mais encaixado. Um exemplo é o do Real Madrid, um estádio bem mais vertical”, completou Landim.

Interesse pelo Gasômetro

O Flamengo segue interessado no terreno do Gasômetro, localizado na zona central do Rio de Janeiro. Rodolfo Landim, dessa forma, acredita na compra da área até dezembro de 2024, quando termina seu segundo mandato no clube.

“Eu acredito que sim. Afinal, não vejo por que a gente não teria condição de poder fazer isso até lá. Isso não é só o Flamengo, né? Envolve o detentor do terreno. Afinal, você precisa convencer esse detentor que hoje pertence a um fundo que é gerido pela Caixa Econômica Federal. Então isso vai depender de tratativas e da vontade de terceiros, mas o que a gente quer mostrar é que tudo isso faz todo sentido”, afirmou Landim.

O Flamengo, desse modo, pretende pagar cerca de R$500 milhões para construção do estádio próprio. A área do Gasômetro atualmente é administrada por um fundo de investimentos da Caixa Econômica Federal. O espaço conta com 87 mil metros quadrados.

