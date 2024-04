São Paulo volta a ser assombrado pelo ‘fantasma das lesões’

O velho fantasma das lesões segue atormentando o dia a dia do São Paulo. No boletim médico divulgado pelo clube na última segunda-feira, antes do empate em 0 a 0 com o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, quatro atletas aparecem como desfalques por lesões. Contudo, após o Choque-Rei, esta lista aumentou.

No momento, o Tricolor tem no departamento médico: o lateral-direito Rafinha (fratura na fíbula esquerda), o atacante Lucas (lesão na região posterior da coxa esquerda), o atacante Wellington Rato (lesão de sindesmose no tornozelo esquerdo) e o volante Pablo Maia (lesão no tendão conjunto do semitendíneo e bíceps femoral da coxa esquerda).

Entretanto, o lateral-esquerdo Welington queixou-se de dores no tornozelo direito e precisou ser substituído no segundo tempo do clássico. Assim, o técnico Luis Zubeldía vem encontrando fortes dificuldades para formar o time titular com tantos desfalques.

Do grupo de lesionados, quem está mais próximo de voltar é Lucas. O atacante tem uma lesão muscular considerada simples e tem a expectativa de retornar aos gramados no começo de maio. Por outro lado, Rafinha e Wellington Rato tem problemas maiores e devem perder a fase de grupos inteira da Libertadores.

Quem preocupa ainda mais o São Paulo é Pablo Maia. O jogador machucou o tendão da coxa esquerda no último treino antes do clássico contra o Palmeiras e deve ficar fora nos próximos dois meses. Por fim, Welington ainda será avaliado e segue como dúvida.

São Paulo prepara time misto na Copa do Brasil

Por conta desta quantidade de lesões, Luis Zubeldía prepara um time misto para encarar o Águia de Marabá, nesta quinta (1), pela Copa do Brasil. Isso porque o elenco tem apresentado desgaste e terá três viagens consecutivas no calendário.

E realmente, o calendário do São Paulo não deve ser dos mais fáceis na questão de logística. Afinal, após o duelo contra o Águia de Marabá, em Belém, do Pará, o Tricolor viaja a Salvador para o duelo contra o Vitória, no Barradão. Na outra semana, a ida é para o Chile, onde o Tricolor encara o Cobresal, em Calama, na quarta, dia 8, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Assim, o treinador terá que saber controlar o plantel para evitar novas lesões.

