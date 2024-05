Palmeiras tem grande atuação e bate o Real Brasília, pelo Brasileiro Feminino

O Palmeiras não teve dificuldades para vencer o Real Brasília por 3 a 0 nesta quarta-feira (1), em Jundiaí, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro Feminino. O grande destaque da partida foi a artilheira Amanda Gutierres que marcou duas vezes, chegou a nove gols na competição e se isolou na artilharia. Laís Estevam também balançou as redes para o Verdão, que teve grande atuação no estádio Jayme Cintra. Ju Oliveira descontou para as visitantes.

Assim, com o resultado, o Palmeiras chegou a 16 pontos e assumiu a vice-liderança provisória. O Verdão pode ser ultrapassado por Ferroviária, São Paulo e América-MG, que ainda jogam na rodada. Por outro lado, o Real Brasília estacionou na nona colocação, com 10 pontos.

Amanda Gutierres deixa o Palmeiras em vantagem

O Real Brasília começou melhor a partida em Jundiaí, com chances criadas por Keké e Nenê pelo lado direito. Contudo, a goleira Natascha apareceu com importantes defesas para evitar que o Palmeiras saísse em desvantagem. Pelo outro lado quem resolveu foi a artilheira Amanda Gutierres. Afinal, ela marcou pela oitava vez no Brasileirão ao aproveitar um bate rebate do escanteio pelo lado direito e pegar de primeira para vencer a goleira e deixar o Palmeiras em vantagem. A artilheira quase fez o segundo de cabeça, mas parou em boa defesa de Dida. Por fim, o Verdão controlou as ações no minuto final para ir pro intervalo na frente.

Verdão liquida no segundo tempo

Já na etapa final, o Palmeiras começou controlando mais as ações do jogo. E o segundo gol não demoraria muito para sair. Aos 10 minutos, em cobrança de falta alçada na área, a bola sobrou limpa para Laís Estevam finalizar rasteiro e ampliar o marcador. Atrás do placar, o Real Brasília tentou se lançar mais ao ataque e quase descontou com Juliana Oliveira, mas a atacante, na cara da goleira Natascha, chutou mal e para fora. Contudo, quem voltou a balançar as redes foi o Verdão. Em linda troca de passes, Ingryd deu belo lançamento para Amanda Gutierres, que dominou no peito e bateu na saída da goleira Dida para fazer o segundo dela, o terceiro do Alviverde. No último lance da partida, Ju Oliveira marcou para o Real Brasília, mas sem tempo de ameaçar uma reação. Vitória das Palestrinas.

Jogos da 8ª rodada do Brasileirão feminino

Quarta-feira (01/5)

Palmeiras 3×1 Real Brasília

Internacional x São Paulo – 15h

Avaí Kindermann x Cruzeiro – 15h

Ferroviária x Grêmio – 16h

Atlético-MG x Corinthians – 16h30

Quinta-feira (02/5)

América-MG x RB Bragantino – 15h

Flamengo x Botafogo – 15h

Santos x Fluminense – 21h

