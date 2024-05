Santos deve ter reforços à disposição contra o Guarani

O Santos segue sua preparação para o duelo contra o Guarani, na próxima segunda-feira (6), às 21h, na Vila Belmiro, pela 3ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E para esta partida, o técnico Fábio Carille deve ganhar a opção dos reforços recém-chegados no clube.

Isso porque os meias Patrick e Serginho têm trabalhado normalmente com o restante do elenco e agora vivem com a expectativa de, enfim, serem relacionados no Peixe. Existe uma grande possibilidade da dupla estar no banco de reservas, no embate contra o Guarani.

Além de Patrick e Serginho, quem também está à disposição é o volante Sandry. Afinal, ele está sem atuar desde julho do ano passado. O jogador está recuperado de uma ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. O treinador Fábio Carille comandou um treino tático e técnico nesta terça-feira (30). Contudo, apesar de realizar testes, o comandante do Peixe não esboçou a equipe que deve enfrentar o Bugre.

O elenco vai receber folga nesta quarta-feira (1) e retomará os trabalhos na quinta (2). A preparação para o jogo contra o Guarani vai até domingo (5). Um provável Santos tem: João Paulo; JP Chermont, Gil, Joaquim e Escobar; João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano; Otero, Morelos e Guilherme.

