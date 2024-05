Torcida do Flamengo celebra retorno de Gabigol: ‘Hoje tem gol’

O Flamengo encara o Amazonas pela Copa do Brasil 2024 nesta quarta-feira, mas a a grande atração é o atacante Gabigol. O camisa 10 conseguiu um efeito suspensivo após punição por tentativa de fraudar exame antidoping e está à disposição. A torcida, afinal, vive a expectativa pelo retorno.

“Expectativa é que ele volte com força máxima, fazendo gol. O Tite tem obrigação de colocá-lo para jogar após essa punição. O homem está de volta. Hoje tem gol do Gabigol”, disse Chapolin Rubro-Negro, torcedor-símbolo do Flamengo, ao Jogada10.

Chapolin, que sempre figura no Maracanã com diversas placas, afirmou que “deve muito” a Gabigol. Afinal, o atacante do Flamengo ficou marcado por comemorar com a torcida levantando placas e cartazes com a frase “hoje tem gol do Gabigol”.

“Devo muita coisa, ele me ajudou com a plaquinha. Sempre estou na expectativa de pedir uma camisa a ele”, finalizou o torcedor.

Em busca do pentacampeonato da Copa do Brasil, o Flamengo estreia no torneio nesta quarta-feira nesta temporada. Com Gabigol no banco, porém, o Rubro-Negro vai a campo com: Matheus Cunha; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Matías Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Lorran, Pedro e Bruno Henrique.

