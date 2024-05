Gabigol: ‘Agora é olhar para a frente’

Torcida do Flamengo ovacionou Gabigol desde antes do início do jogo com o Amazonas - (crédito: Foto: Lucas Bayer)

O Flamengo jogou mal, venceu o Amazonas por apenas 1 a 0 na noite desta quarta-feira, no Maracanã, pela Copa do Brasil e deixou o campo sob vaias da torcida. Contudo, nem tudo foi motivo de revolta para os torcedores. Pelo contrário, desde antes do jogo, o clima era de festa pela possibilidade de Gabigol voltar a jogar. Tudo isso virou catarse quando o ídolo, afinal, entrou na partida, no início do segundo tempo.

Neste momento, o time já vencia por 1 a 0. Desarrumado e sem inspiração, o Flamengo não marcou gols, tampouco criou oportunidades com o camisa 10 em campo. Contudo, logo após o apito final, o atacante não conseguiu esconder a felicidade por poder voltar a jogar.

“Me senti muito bem, mas falta ritmo ainda. Os treinos em casa foram bons, mas io tirmo de jogo é diferente. Agora é trabalhar para ficar mais de 100%, ficar 150%”, declarou.

Gabigol diz que time vai melhorar

O atacante atuou por conta de um efeito suspensivo que o clube conseguiu na Corte Arbitral do Esporte. Gabriel foi punido com dois anos de suspensão por atrapalhar a colheita de um exame antidoping realizado há pouco mais de um ano, no Ninho do Urubu. Águas passadas, de acordo com o jogador.

Foi um período muito difícil. Agradeço a ajuda da minha família, dos meus amigos, do Flamengo, da torcida que foi incrível comigo. As provas estão aí para quem quiser ver. Agora é olhar para a frente, para o próximo jogo e continuar vencendo”, projetou.

Sobre a atuação do time como um todo, Gabi reconheceu que há coisas a melhorar: “Fizemos um bom jogo. Não sofremos muitos perigos. Mas precisamos melhorar, Criamos oportunidades, mas precisamos criar mais. Temos que melhorar e vamos melhorar”.

