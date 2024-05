Botafogo acorda no segundo tempo e bate o Vitória

Cinco vitórias seguidas e contando. Nesta quinta-feira (2), no Estádio Nilton Santos, o Botafogo demorou para engrenar, mas manteve a boa fase ao derrotar o Vitória por 1 a 0, na estreia das duas equipes nesta edição da Copa do Brasil.

Em vantagem após o jogo de ida da terceira fase, o Glorioso, agora, joga por um empate em Salvador, no dia 21 deste mês, no Barradão. Ao Rubro-Negro, só restam triunfos por dois gols de diferença para chegar às oitavas da Copa do Brasil. Se vencer por um, a série vai para os pênaltis.

Botafogo não chega com perigo nenhuma vez

O Botafogo não parecia que estava jogando em casa. Além de não ter a bola, viu o Vitória, bem mais descansado, ser mais agressivo na etapa inicial. O Leão chegou na área adversária sempre em bom número. Porém, não conseguiu fazer John trabalhar. A defesa alvinegra, ao menos, mostrou-se mais atenta do que o ataque, setor inexistente em 45 minutos. A torcida, impaciente, vaiou.

Enfim, acordou!

Antes de realmente jogar bola, o Botafogo teve uma chegada com o estreante Cuiabano e, depois, sofreu um contra-ataque que poderia ter sido fatal se Dudu, sozinho na pequena área, não escorregasse no momento de arrematar. O Glorioso, então, acordou. Principalmente com as mudanças do técnico Artur Jorge. Na primeira boa troca de passes, Eduardo, com assistência de Jeffinho, entrou livre e meteu lá dentro. O Leão, na sequência, ficou mansinho.

BOTAFOGO 1×0 VITÓRIA

Jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data e hora: 2/5/2024, às 19h (de Brasília)

Gols: Eduardo, 19’/2ºT (1-0)

BOTAFOGO: John, Ponte (Suárez, 21’/2ºT), Halter, Barboza e Cuiabano; Gregore e De Paula (Barbosa, 10’/2ºT)); Luiz Henrique (Júnior Santos, 10’/2ºT), Jeffinho, Hernández (Romero, 10’/2ºT) e Eduardo. Técnico: Artur Jorge

VITÓRIA: Arcanjo, Lepo (Osvaldo, 32’/2ºT), Zeca, Camutanga (Uvini, Intervalo), Wagner Leonardo e PK; Oliveira, Dudu, Mota (Janderson, 18’/2ºT) e Matheusinho; Alerrandro (Luiz Adriano, 12’/2ºT). Técnico: Léo Condé

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira (Fifa-SP)

Auxiliares: Neuza Ines Back (Fifa-SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa

VAR: Wagner Reway (ES)

Cartão Amarelo: Gregore, Barbosa (BOT)

Cartão Vermelho:

