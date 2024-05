Espetacular: Haaland faz quatro na goleada do City

Haaland arrasou neste sábado (4/5) na vitória do Manchester City sobre o Wolverhampton, pela 36ª rodada do Inglês. Em casa, no Etihad Stadium, o atacante noruegûes fez três gols no primeiro tempo e mais um na etapa final. Com quatro gols (e ainda saindo emburrado porque queria ficar até o fim), ele foi o cara do jogo. Álvarez, que o substituiu também fez um e os Citizens golearam por 5 a 1. Hwang descontou.

O Manchester City segue em segundo lugar, com 82 pontos, apenas um atrás do Arsenal. Mas os Citizens, atuais tricampeões têm um jogo a menos. Contudo, é bom lembrar, em caso de empate em pontos, o saldo de gols decide e, neste caso, o Arsenal tem ampla vantagem (60 a 53)

Quatro vezes Haaland

O City matou o jogo no primeiro tempo com três gols de Haaland. O primeiro veio aos dez minutos em lance polêmico. Gvardiol dividiu na área uma bola com Nouri e o juiz marcou um pênalti polêmico. Mas o VAR confirmou a marcação de campo e Haaland fez 1 a 0. O City sobrava. Haaland de cabeça obrigou o goleiro português José Sá a fazer grande defesa. Mas, aos 30, Rosri cruzou para Haaland, desta vez, não desperdiçar e fazer mais um. No fim da etapa, Semedo fez pênalti em Haaland, que cobrou para fazer seu terceiro tento no jogo e colocar 3 a 0 no placar.

Com o resultado consolidado no primeiro tempo, O City deixou um pouco mais a bola com o Wolves. Acabou levando um gol com Hwang Hee-Chan aos oito minutos, concluindo jogada da direita. Mas um minuto depois, Haaland recebeu lançamento, cortou a marcação e fez seu quarto gol no jogo (ed o 25º na Premier League, é o Top1). Na reta final, Haaland saiu. mas com cara de poucos amigos por não ficar mais um pouco para marcar mais gols. Assim, viu do banco o chute de Álvarez – que o substitiuiu – que fechou o placar (foi o jogo 100 do argentino pelo clube).

