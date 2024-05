João Victor diz que Vasco vai superar má fase no Brasileiro

A quarta derrota consecutiva do Vasco em cinco rodadas do Campeonato Brasileiro inegavelmente preocupa o torcedor, jogadores e comissão técnica. Todavia, ainda à beira do campo após o revés por 1 a 0 para o Athletico-PR, neste domingo (5), na Ligga Arena, o zagueiro João Victor não foi só lamentação. Pelo contrário, viu margem de melhora para a equipe e disse ainda que as vitórias voltarão em breve.

“Sabemos que o ano começou um pouco mais difícil para a gente. São quatro derrotas no Brasileiro. Mas ainda tem muito campeonato. Vamos melhorar e dar a volta por cima. Temos que continuar insistindo, que as coisas vão começar a acontecer. A pressão é normal. Inegavelmente é um grande clube, de tradição enorme. Tenho certeza de que vamos vencer os próximos jogos”, projetou.

De acordo com João Victor, o único caminho para a retomada é o trabalho. Para o zagueiro, o grupo ainda está em fase de adaptação aos métodos do técnico interino Rafael Paiva, que assumiu com a saída de Ramón Díaz.

“Tem que continuar trabalhando. Teve a troca do treinador, estamos nos adaptando à ova metodologia, estilo de jogo. Vamos nos aprimorar em entender o que ele quer para que joguemos bem. Sabemos que o ano começou um pouco mais difícil para a gente. E são quatro derrotas no Brasileiro. Mas ainda tem muito campeonato. Vamos melhorar”, concluiu.

