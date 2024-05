Flamengo apresenta vulnerabilidade em jogadas aéreas

O Flamengo vem tendo muita dificuldade em conter jogadas aéreas nesta temporada. Afinal, dos oito gols sofridos em 2024, quatro foram marcados de cabeça. O sistema defensivo rubro-negro, que vinha protagonizando atuações sólidas no Campeonato Carioca, agora vive um momento de instabilidade.

Gols sofridos de cabeça em 2024

Atlético-GO 1 x 1 Fla

Após um cruzamento na área, Luiz Fernando subiu entre os defensores rubro-negros e cabeceou forte no alto, sem chances para Rossi.

Fla 2 x 1 São Paulo

No fim do segundo tempo, Ademir Ferreira recebeu um cruzamento no segundo pau e cabeceou livre no contrapé do goleiro rubro-negro.

Bolívar 2 x 1 Fla

Nos primeiros minutos de jogo, Chico da Costa aproveitou um cruzamento para marcar. O atacante brasileiro teve toda tranquilidade para cabecear e deslocar Rossi.

Bragantino 1 x 1 Fla

Após uma cobrança de escanteio, Pedro Henrique se desvencilhou da marcação e cabeceou no canto, sem chances para Rossi.

Vulnerabilidade do Flamengo

Assim, as jogadas aéreas vêm sendo uma preocupação para defesa rubro-negra. O sistema defensivo, que vinha sendo uma fortaleza, agora se torna uma preocupação. Aliás, é importante lembrar que Matheus Bachi, auxiliar técnico e filho de Tite, é o responsável por treinar os posicionamentos nos cruzamentos e bolas paradas. O profissional, dessa forma, tem um problema para solucionar na sequência do ano.

O Flamengo entra em campo nesta terça-feira (07/05), diante do Palestino, às 21h, em Coquimbo, no Chile, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Com uma vitória, um empate e uma derrota, os jogadores rubro-negros vão em busca do primeiro triunfo fora de casa na competição. No entanto, é preciso ficar atentos com os ataques do adversário. Afinal, Junior Marabel, atacante do clube chileno, se movimenta bem dentro da área e é um exímio cabeceador. O centroavante conta com dois gols nos últimos dois jogos e chega embalado em campo.

