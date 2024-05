Cebolinha treina como titular e retorna ao Flamengo

Palestino e Flamengo se enfrentam nesta terça-feira (07/05), às 21h (de Brasília), em Coquimbo, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores. Após comandar um treinamento no Chile, Tite finalizou os últimos ajustes do jogo e indicou os prováveis titulares em campo.

Volta de Cebolinha

Após sofrer uma lesão na panturrilha direita, Everton Cebolinha viajou para Coquimbo e treinou entre os titulares. O atacante vinha sendo desfalque nos últimos jogos, mas já está recuperado da contusão. O camisa 11, dessa forma, tem grandes chances de iniciar como titular no Chile. A informação é do “ge”.

Escalação do Flamengo

O Flamengo conta com desfalques importantes. Afinal, Pulgar e Arrascaeta estão lesionados e seguem como ausências. Assim, Allan e Gerson devem formar uma dupla de volantes, com De La Cruz mais avançado. Além disso, Wesley e Viña iniciam em campo nas laterais.

A provável escalação conta com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Viña; Allan, Gerson e De la Cruz; Luiz Araújo, Pedro e Everton Cebolinha. Aliás, é importante lembrar que Gabigol está de volta para Libertadores e fica como opção no banco de reservas.

