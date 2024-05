Tchê Tchê treina pelo Botafogo e pode ser opção na Libertadores

O Botafogo deve contar com um retorno importante no jogo diante da LDU, pela Libertadores. Afinal, Tchê Tchê retornou aos treinos nesta segunda-feira (06/05), no Espaço Lonier. O volante alvinegro, dessa forma, tem grandes chances de ser opção de Artur Jorge na partida.

Situação de Tchê Tchê no Botafogo

O volante foi internado no dia 30 de abril para tratar dores abdominais e se tornou desfalque do Botafogo em dois jogos da temporada. No entanto, ele saiu do hospital no dia 2 de maio e acompanhou ao jogo diante do Vitória, no Nilton Santos. O jogador ficou alguns dias de repouso depois da alta, mas já retornou aos trabalhos.

Tchê Tchê, dessa forma, está recuperado das dores abdominais e deve ser reforço nos próximos compromissos da temporada. O volante, que é um dos líderes do elenco alvinegro, tem contrato até dezembro de 2024 e pode estar vivendo seus últimos momentos no clube.

Aliás, Botafogo e LDU se enfrentam nesta quarta-feira (08/05), às 21h30, no Nilton Santos, pela quarta rodada do Grupo D da Libertadores. Com uma vitória e duas derrotas, os jogadores alvinegros estão na lanterna e precisam somar pontos para conseguir uma classificação.

