Flamengo, São Paulo e Palmeiras disponibilizam estrutura para clubes do RS

Em meio às enchentes que assolam o Rio Grande do Sul, Flamengo, Palmeiras e São Paulo se reuniram nesta terça-feira (7). Com isso, o trio disponibilizará suas instalações para que os clubes gaúchos possam treinar enquanto a situação na cidade não se normalize.

Dessa forma, o Rubro-Negro ofereceu o CT Ninho do Urubu para Grêmio, Internacional e Juventude. Já o Alviverde disponibilizou a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri, enquanto o Tricolor propõe acolhimento no e no MorumBIS.

“As três agremiações se solidarizam e lamentam profundamente a tragédia provocada pelas fortes chuvas no estado. Além das ações já realizadas e de outras que serão promovidas, os três clubes decidiram colocar suas infraestruturas à disposição de Grêmio, Internacional e Juventude”, diz a nota.

CBF anunciou um novo adiamento com relação aos compromissos das equipes gaúchas até o dia 27 de maio. Assim, a entidade definiu que são as partidas que envolvem times de todas as divisões do Campeonato Brasileiro, tanto nas condições de mandante como visitante.

Além disso, os três clubes afirmaram, que acreditam que a CBF, em seu papel de entidade máxima do futebol nacional, possa disponibilizar a Granja Comary.

Na condição de representantes de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, os presidentes Rodolfo Landim, Leila Pereira e Julio Casares se reuniram na manhã desta terça-feira (07) para discutir novas ações de apoio aos clubes gaúchos neste momento difícil na história do Rio Grande do Sul.

As três agremiações se solidarizam e lamentam profundamente a tragédia provocada pelas fortes chuvas no estado. Além das ações já realizadas e de outras que serão promovidas, os três clubes decidiram colocar suas infraestruturas à disposição de Grêmio, Internacional e Juventude. Desse modo, estas equipes, fortemente impactadas pelas consequências do desastre natural, poderão utilizar as nossas instalações para alojamento, treinamentos e jogos, se assim desejarem.

O Flamengo disponibiliza o CT George Helal (Ninho do Urubu); o Palmeiras oferece a Academia de Futebol, o Allianz Parque e a Arena Barueri; o São Paulo propõe acolhimento no CT de Cotia e no MorumBIS.

Da mesma maneira, os três clubes creem fortemente que a CBF, em seu papel de entidade máxima do futebol nacional, possa disponibilizar a Granja Comary como mais um local de abrigo aos clubes gaúchos, entre outras formas de apoio.

Temos certeza que o futebol brasileiro se unirá cada vez mais pelo povo do Rio Grande do Sul. Na condição de representantes de Flamengo, Palmeiras e São Paulo, os presidentes Rodolfo Landim, Leila Pereira e Julio Casares se reuniram na manhã desta terça-feira (07) para discutir novas ações de apoio aos clubes gaúchos neste momento difícil na história do Rio Grande do Sul.…