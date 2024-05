Time de Tite terá torcida de chilenos do ‘Fla-Chile’ para vencer Palestino

Torcedores do Clube Deportivo Flamengo, de Santiago, marcam presença em Coquimbo - (crédito: Foto: Lucas Bayer/J10)

O Flamengo já está no Estádio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (CHI), para o jogo de logo mais, às 21h (de Brasília), contra o Palestino, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores.

Para este duelo, além dos torcedores que vieram do Brasil e outros rubro-negros que residem no Chile, a equipe terá o apoio de fãs do Clube Deportivo Flamengo, de Santiago.

Um deles, em conversa com o Jogada10 na chegada ao estádio, cravou o placar com uma vitória por 3 a 0, gols de Pedro, Bruno Henrique e Ayrton Lucas.

Um triunfo é determinante para manter o Flamengo com boas chances de classificação para a próxima fase do torneio continental.

A missão é ainda mais significativa, tendo em vista que o Rubro-Negro não vence fora do Brasil há um ano. O histórico diante de times chilenos, contudo, traz esperança para os rubro-negros.

Com quatro pontos, o Flamengo ocupa a vice-liderança de sua chave, atrás do Bolívar, que soma um a mais e enfrenta o Millonarios nesta quarta-feira, na Colômbia.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.