Com Artur Jorge, Botafogo marca mais de 70% dos gols no segundo tempo

Jeffinho comemora com Cuiabano. Ele marcou no último domingo - (crédito: Foto: Vitor Silva/Botafogo)

O Botafogo de Artur Jorge apresenta algumas características marcantes e peculiares em relação aos últimos treinadores que passaram pelo Mais Tradicional. Uma delas diz respeito à produção ofensiva. Afinal, o Glorioso passou a marcar mais gols. O mais curioso, no entanto, é o tempo em que a rede balança durante o trabalho do técnico bracarense. Com o Alvinegro, é quase sempre no segundo tempo.

Dos 15 gols que o Botafogo marcou sob a batuta de Artur Jorge, 11 saíram durante a etapa final, número que corresponde a 73,3%. O intervalo, tornou-se, assim, um momento de alívio para a torcida alvinegra. Desse modo, o público sabe que é o momento de o “dedo” do treinador entrar em cena. A equipe quase sempre retornou ao gramado diferente.

Um elemento ainda mais curioso e que corrobora a tese que virou meme: os últimos dez gols que o Botafogo marcou saíram na segunda etapa. Aliás, há cinco jogos o Glorioso balança o coreto do adversário nos 45 minutos finais. Por outro lado, há quatro compromissos passa o primeiro tempo em branco.

A série de gols consecutivos no segundo tempo começou na goleada sobre o Juventude por 5 a 1, no Nilton Santos, pelo Brasileirão. Foram três de uma vez, número que o Botafogo repetiu no triunfo sobre o Universitario (PER) por 3 a 1, no Colosso do Subúrbio, pela Libertadores. No Maracanã, foram mais dois, contra o Flamengo (2 a 0), pelo Nacional.

Na sequência, o Botafogo entrou, enfim, em campo pela Copa do Brasil, no Engenho de Dentro, contra o Vitória: 1 a 0, gol na etapa final, como de praxe. No último fim de semana, recebeu o Bahia e voltou a estufar a rede na etapa complementar, mesmo perdendo por 2 a 1, em casa, no retorno do BR-2024.

Jogo pela metade?

Antes desta série, o time de Artur Jorge havia marcado contra o Cruzeiro, empatando o jogo por 2 a 2, em um jogo que acabou cedendo o 3 a 2, no Mineirão, na estreia pelo Campeonato Brasileiro.

“Devemos avaliar o jogo no seu todo. Rapidamente reagimos e vamos em busca. Continuamos em cima. Aqui, no Nilton Santos, o Botafogo sempre busca ganhar”, abordou o técnico Artur Jorge, no último domingo, no Colosso do Subúrbio.

A propósito, até os gols anulado saem, na maior parte, no segundo tempo…

Botafogo de Artur Jorge

0 x 1 LDU

2 x 3 Cruzeiro (1 gol no segundo tempo – Barbosa)

1 x 0 Atlético-GO

5 x 1 Juventude (3 gols no segundo tempo – Barbosa, Savarino, Montes)

3 x 1 Universitario (3 gols no segundo tempo – Eduardo e Luiz Henrique)

2 x 0 Flamengo (2 gols no segundo tempo – Luiz Henrique e Savarino)

1 x 0 Vitória (1 gol no segundo tempo – Eduardo)

1 x 2 Bahia (1 gol no segundo tempo – Jeffinho)

