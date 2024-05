Mário elogia Chelsea e sugere amistoso em conversa com Thiago Silva

Thiago Silva participou de uma live com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt - (crédito: MARCELO GONCALVES / FLUMINENSE)

Após o anúncio oficial de Thiago Silva, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt fez uma live para conversar com o zagueiro. Durante o bate-papo, o mandatário elogiou a postura do clube inglês ao longo da negociação e sugeriu um amistoso entre as duas equipes para celebrar o retorno do ídolo tricolor.

É preciso ressaltar que em virtude dos calendários, não é tão simples organizar um encontro desses, mas o presidente falou sobre o assunto. Além disso, o presidente relembrou que a presença de ingleses na fundação do clube carioca e que passa a ter um carinho especial pelos Blues.

“A gente passa a ter um carinho enorme por esse clube. A maneira que eles nos trataram do início da conversa até fechar, não foram intransigentes em nenhum momento. Deixaram vestir a camisa, deixaram vir antes. Somos um clube com origem da Inglaterra, Fluminense é originalmente fundado por ingleses, a gente passa a ter um carinho imenso pelo Chelsea” disse Mário, durante a live com Thiago Silva.

“Da maneira que nos respeitou, foram muito queridos. Posso dizer a vocês que, a partir do momento que nos trataram desse momento, eu sou torcedor do Chelsea na Inglaterra. Grandiosidade impressionante”, completou.

“Se em um momento de descanso do calendário, puder fazer um amistoso na Inglaterra e eles no Maracanã, seria incrível para criar um elo entre os dois clubes”, concluiu.

Próximos passos

Como aconteceu com a chegada de Marcelo, o Fluminense realizou mais um sonho de repatriar um ídolo da torcida e um jogador com muita identificação. Nesse sentido, Thiago Silva volta após 16 temporadas e assina contrato até junho de 2026 para ser a principal contratação da temporada. O jogador chega para um setor que tem enfrentado problemas na temporada depois de deixar o Chelsea, da Inglaterra.

Formado nas categorias de base do Fluminense, em Xerém, onde atuou dos 11 aos 18 anos de idade, o zagueiro está de volta. Durante a primeira passagem, conquistou o título da Copa do Brasil de 2007 e ajudou a levar o Tricolor à decisão da Libertadores de 2008. Ele, portanto, soma 146 jogos e 14 gols pelo clube.

Por fim, o defensor vai desembarcar no Rio de Janeiro para se juntar ao elenco comandado em cerca de um mês, no início de junho. Antes disso, irá resolver os trâmites de sua mudança. No entanto, só poderá estrear após o dia 10 de julho, quando abre a janela de transferências internacionais.

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.