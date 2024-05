CBF modifica horário do jogo entre Vasco e Vitória, em São Januário

Vasco e Vitória medem forças no próximo domingo (12) pela 6ª rodada do Brasileirão - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Após a derrota para o Athletico-PR, o Vasco volta a campo no próximo domingo (12), para medir forças com o Vitória pela 6ª rodada do Brasileirão. No entanto, a CBF modificou o horário da partida, que acontece em São Januário. Antes previsto para às 11h, o jogo agora será às 18h30 (de Brasília) do mesmo dia e terá Raphael Claus como árbitro.

No momento, o estádio passa por uma transição para instalação da grama de inverno, processo iniciado logo após a derrota para o Criciúma. Dessa forma, o clube só irá liberar o campo para a partida do próximo domingo, o que inviabilizou o show beneficente do comediante Whindersson Nunes. O motivo da mudança foi “ajuste na grade de programação da detentora”.

O confronto é essencial para que o Cruz-Maltino se recupere na tabela, visto que não venceu nas últimas quatro rodadas. Atualmente, a equipe carioca soma três pontos e ocupa a 17º colocação, enquanto o Leão da Barra tem apenas um ponto e está em 18º, também na zona de rebaixamento.

Momento conturbado

Depois do revés do último domingo (5) para o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba, o clube chegou a uma marca negativa na era dos pontos corridos. Isso porque já são quatro derrotas nas cinco primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, algo inédito na história do Vasco desde 2003.

O clube já até havia perdido três vezes nos primeiros cinco jogos (em 2003, 2004, 2017 e 2019). Mas quatro derrotas é a primeira vez. Isto não significa, no entanto, que a campanha no Brasileirão-2024 é a pior do Vasco no período.

Em 2004 e em 2019, o clube chegou à quinta rodada com apenas dois pontos – dois empates. Mas havia perdido “apenas” três vezes. Cabe salientar que nos dois anos citados, o Gigante da Colina conseguiu evitar o rebaixamento.

