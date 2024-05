Auxiliar explica falta de jogadores da base na vitória do Cruzeiro

O Cruzeiro aliviou a pressão na Sul-Americana e venceu por 3 a 0 o Alianza, fora de casa, na noite da última terça-feira. O triunfo foi o primeiro da equipe na competição, após empatar os três jogos iniciais. Contudo, um fato chamou a atenção na escalação: não foi utilizado nenhum jogador formado na base da Raposa.

Dessa maneira, o auxiliar técnico do Cruzeiro, Moisés Moura, explicou os motivos de não usar os garotos no confronto na Colômbia.

“O trabalho é a evolução desses garotos que estão fazendo a transição da base profissional. No dia a dia, na semana de trabalho, a gente vai corrigindo, eles estão se comportando bem. A oportunidade vai aparecer naturalmente. A gente veio para um jogo em que era necessário ganhar o jogo, jogamos bem”, declarou o auxiliar do técnico Fernando Seabra.

O treinador assumiu o Cabuloso após o Campeonato Mineiro e, desde então, foram sete partidas. Assim, alguns atletas das categorias de base foram relacionados por Fernando Seabra, casos do zagueiro Pedrão, do lateral-esquerdo Kaiki, do meia Vitinho e dos atacantes Robert e João Pedro.

Destes jovens, apenas Pedrão e Vitinho não atuaram ainda no profissional do Cruzeiro. Os demais chegaram a entrar no decorrer de algumas partidas. Dessa maneira, Moisés Moura destacou que as joias da base estão sendo avaliadas nos treinamentos e, com isso, novas chances devem ocorrer futuramente.

Cruzeiro respira na Sul-Americana

“É lógico que esses jogadores vão ter a oportunidade deles porque são jogadores com qualidade. Para estar no elenco do Cruzeiro, ele tem que ter qualidade. A gente tem uma sequência grande de jogos pela frente. Isso eu acho que vai acontecer com naturalidade. O importante é que eles estão aqui. Se eles estão já sendo relacionados é porque eles estão aptos para jogar”, comentou o auxiliar.

A vitória sobre o Alianza deu um gás no Cruzeiro pela classificação na Sul-Americana. Agora, a Raposa está em segundo, com seis pontos conquistados. A liderança está com a Universidad Católica, do Equador, que tem sete e que cumpre seu jogo na rodada nesta quinta-feira, diante do Unión La Calera, que soma quatro.

Agora, o Cruzeiro volta a campo no próximo domingo, quando visita o Atlético-GO pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será às 16h (de Brasília).

Siga o Jogada10 nas redes sociais: Twitter, Instagram e Facebook.