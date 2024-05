Payet deve retornar ao Vasco diante do Vitória, em São Januário

Payet pode atuar em seu segundo jogo pelo Brasileirão com a camisa do Vasco - (crédito: - Foto: Leandro Amorim/Vasco)

Principal nome do elenco do Vasco, Dimitri Payet só atuou em quatro das cinco primeiras rodadas do Brasileirão, em virtude de uma lesão no joelho direito. Recuperado, o francês tem treinado com o elenco durante a semana e a tendência é que esteja apto para o confronto com o Vitória no próximo domingo.

O confronto acontece às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Dessa forma, o Cruz-Maltino volta a seu estádio depois da confusa saída de Ramón Díaz após a goleada sofrida para o Criciúma. O camisa 10 chegou a atuar neste jogo, porém o clube preferiu fazer um trabalho específico para a sequência da temporada.

Diante do Tigre, o jogador sentiu a falta de ritmo e ficou de fora contra o Fortaleza, pela Copa do Brasil, e Athletico-PR, no Brasileirão. No último domingo (5), o clube optou por poupá-lo também devido ao gramado sintético da Ligga Arena.

O clube tem feito um trabalho visando o fortalecimento muscular de Payet, que se destaca por ser o principal recurso técnico de criação no meio de campo. A ideia, portanto, é tê-lo mais forte e evitar uma nova lesão na sequência do ano.

Por outro lado, o interino Rafael Paiva não poderá contar com Hugo Moura. O volante foi expulso contra o Furacão e vai cumprir suspensão automática.

